CUATRO CIÉNEGAS, Coahuila.- Tres proyectos de infraestructura, investigación científica y desarrollo turístico fueron planteados durante el acercamiento del alcalde Víctor Manuel Leija Vega con el empresario Carlos Slim, luego de su reciente visita a la Ciudad de México.

El edil informó que uno de los principales temas fue la planta tratadora de aguas residuales, cuya construcción registra un avance del 99 por ciento y está próxima a ser entregada al municipio, una vez concluidas las pruebas correspondientes.

Durante el encuentro también se puso sobre la mesa la posibilidad de construir un tercer módulo para incrementar su capacidad de tratamiento en 45 litros por segundo. Leija Vega explicó que esta ampliación representaría un gasto menor, debido a que ya se cuenta con la mayor parte de la infraestructura.

Otro de los proyectos es un centro de investigación científica que ya cuenta con planos y contempla construirse en el primer cuadro del Centro Histórico de Cuatro Ciénegas.

El alcalde detalló que este espacio estará enfocado en el estudio de la flora, fauna, especies endémicas y otros aspectos relacionados con la Reserva de la Biosfera y las áreas naturales protegidas del municipio. La inversión autorizada para la construcción y equipamiento del centro asciende a cerca de 10 millones de pesos, recursos que serían aportados por el Grupo Carso.

Como tercer planteamiento, mencionó el interés de la empresa por ampliar sus proyectos de conservación ambiental en la región y explorar la posibilidad de participar en algún desarrollo turístico en propiedades emblemáticas del municipio.

Explicó que existen sitios de importancia para la biodiversidad local que podrían representar una oportunidad de colaboración. Sin embargo, aclaró que el planteamiento todavía está sobre la mesa y que posteriormente se darán a conocer más detalles.