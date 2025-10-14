Proyectos de iluminación pública en colonias de Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que su administración trabajará de la mano con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dotar de energía eléctrica a colonias que desde hace tiempo demandan el servicio, como Diana Laura, Las Cruces y Vanesa Guerrero, con el objetivo de beneficiar a decenas de familias fronterenses.

Durante una reunión con el gerente de la división Golfo de la CFE, Pérez Cantú planteó los proyectos prioritarios del municipio y revisó los programas en los que podrían ajustarse tanto con la empresa como con la Secretaría de Energía.

"La colonia pendiente es la Diana Laura, ya que tiene mucho tiempo establecida; se analizará la factibilidad del sector y la posibilidad de que haya algún programa disponible para que este servicio sea una realidad para los vecinos", explicó.

La alcaldesa destacó que la coordinación con la paraestatal también incluye ajustes en el consumo de energía derivado del cambio de luminarias.

"Tengo que hacer un oficio por mes para que la CFE me vaya ajustando el consumo de energía eléctrica con el cambio de luminarias que estamos realizando en todas las colonias; las lámparas LED ahorran más energía y cada problemática que tenemos la atienden a tiempo", comentó.

En materia de alumbrado público, Pérez Cantú adelantó que en la colonia Occidental ya se han iniciado trabajos en algunos puntos y que en los próximos días se dará el banderazo oficial de entrega de la nueva iluminación. Además, en la colonia Nueva Occidental también se contempla continuar con estas acciones.