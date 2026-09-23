Obras públicas en Frontera: Orlando Plaza detalla inversión de 17 millones

Alrededor de 17 millones de pesos contempla invertir el Gobierno Municipal de Frontera en obra pública durante los últimos tres meses del año, informó Orlando Plaza, regidor de Obras Públicas.

El funcionario señaló que los recursos serán destinados a distintos proyectos que se encuentran en proceso o que están programados para ejecutarse durante el último trimestre de 2026. "Aproximadamente 17 millones de pesos, aproximadamente en lo que respecta a lo que ya viene para estos meses, para este último trimestre del año," informó Plaza.

El regidor destacó que el Municipio busca cerrar el año con una inversión importante en infraestructura y atender algunas de las principales necesidades planteadas por habitantes de distintos sectores de Frontera.

Además de la inversión anunciada para el último trimestre, el Municipio contempla reforzar los trabajos de infraestructura hidráulica y electrificación en distintos sectores de Frontera. Orlando Plaza, regidor de Obras Públicas, señaló que actualmente se trabaja en proyectos para mejorar la red de agua potable, mientras que también avanzan obras de electrificación en colonias que requieren este servicio.

Entre las acciones programadas se encuentra un programa de bacheo para atender vialidades de diferentes colonias, así como trabajos de alumbrado y un programa de recarpeteo.

El funcionario destacó que uno de los proyectos de mayor relevancia es el recarpeteo del libramiento Carlos Salinas de Gortari, obra gestionada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas. También se encuentra en proceso la rehabilitación de la calle Victoriano Cepeda, en la colonia Occidental, cuyos trabajos están próximos a concluir.

Otro de los proyectos que registra avances es la construcción de una plaza en la colonia Jardines del Aeropuerto, ubicada sobre la calle Durazno, sector considerado uno de los de mayor crecimiento habitacional del municipio.