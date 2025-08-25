Frontera: Avanzan proyectos para mejorar el abasto de agua potable

Con el objetivo de mejorar el abasto de agua potable en diversas zonas del municipio, el regidor de Obras Públicas de Frontera, Orlando Hipólito Plaza, informó que se está trabajando en coordinación con el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) en distintos proyectos para las colonias Bellavista y Borja.

"Se determinaron varias necesidades en partes de la colonia Bellavista; también estamos trabajando bien con ellos sobre la calle La Paz de la colonia Borja, en el tema de mejorar el suministro de agua", señaló el funcionario.

De acuerdo con Hipólito Plaza, parte de la infraestructura hidráulica en estas zonas ya cumplió su vida útil, por lo que se contempla el reemplazo de tuberías como parte del plan integral. Asimismo, se está realizando una planeación para atender puntos de encharcamiento en Bellavista, donde se prevé la instalación de bocas de tormenta que canalicen el agua hacia el arroyo Frontera.

"Esto beneficiará no solo a los vecinos de Bellavista, sino también a la zona centro del municipio", agregó.

El regidor indicó que ya se concluyó el levantamiento técnico y se están evaluando las factibilidades del proyecto en conjunto con personal operativo de Simas y del área de Servicios Primarios. Este lunes sostendría una reunión donde se afinarán detalles para garantizar que la ejecución de obra sea eficiente y de calidad.