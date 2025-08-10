Investigación en curso: Familia se defiende en caso de homicidio

CASTAÑOS, COAHUILA.- A través de redes sociales, familiares de Elian "N", señalado como presunto responsable del homicidio de Luis Fernando Escobedo Calvillo, de 38 años, ocurrido la madrugada del 9 de agosto en la colonia Independencia, salieron en su defensa y afirmaron contar con pruebas que exoneran al joven.

Los hechos se registraron poco antes de la 01:00 horas en la intersección de las calles Hermenegildo Galeana y Jesús María Rangel, donde una riña derivó en una agresión con arma blanca. Luis Fernando fue herido de gravedad y perdió la vida en el lugar.

En el altercado participaron varios sujetos, identificados como Elian "N", Juan "N" y Juan Pablo "S", quienes presuntamente estaban involucrados en la disputa que culminó en el homicidio.

Sin embargo, Justin Segundo, hermano de Elian, publicó en su cuenta de Facebook una declaración en la que asegura que su familiar es inocente y que existen videos y otros elementos que lo prueban. Asimismo, señaló como responsables a Dora Llanas, actual pareja de la víctima, y a Adolfo Cepeda, ex pareja de Dora.

"Es completamente falso, hay videos y pruebas de que el ex esposo de Dorita Llanas fue quien lo asesinó, después de hacer desmadre en mi casa. No contento fue y atacó al novio de Dora Llanas por celos y por lo descontrolado que andaba. Ahora quieren culpar para sacudirse eso", escribió.

Justin pidió a la familia de Luis Fernando que, si buscan justicia, acudan con las personas que, según él, sí estuvieron involucradas de forma directa en el ataque. "No van a manchar el nombre de mi hermano", sentenció.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado nuevas líneas de investigación ni se ha emitido información oficial sobre las pruebas mencionadas. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer más información sobre el avance de las indagatorias.