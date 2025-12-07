Javier Flores Rodríguez celebra logros de Queen Gymnastics en Monterrey

San Buenaventura, Coah.— El talento deportivo de San Buenaventura volvió a destacar a nivel regional gracias al esfuerzo y disciplina de las niñas de Queen Gymnastics, quienes lograron las puntuaciones más altas en su primera competencia de Gimnasia Artística de Aparatos, celebrada en la reconocida Copa Gaytán en Monterrey.

Con gran entusiasmo, las deportistas visitaron al alcalde Javier Flores Rodríguez para expresar su agradecimiento por el apoyo brindado para su viaje. Durante la reunión, mostraron orgullosamente la lista del medallero obtenido en esta exitosa participación.

El Ayuntamiento reafirma su compromiso de seguir respaldando el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes sambonenses, impulsando el talento que enaltece a nuestro municipio.

El alcalde Javier Flores Rodríguez apoya el talento deportivo local

Medallero Queen Gymnastics – Copa Gaytán MTY

· María Victoria – Puntuación más alta

· Ximena – Puntuación más alta

· María Fernanda – Puntuación más alta

· Ángela – Puntuación más alta

· Nansany – Puntuación más alta

· Elena – Puntuación más alta

· Mia Zoe – Puntuación más alta

· Adriana – Puntuación más alta

· Eva – Puntuación más alta

· Alison Alondra – Puntuación más alta

· Alison Danae – Puntuación más alta

· Ashly – Puntuación más alta

· Renata – Puntuación más alta

· Mariana – Puntuación más alta