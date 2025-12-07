Monclova suma nuevos Puntos Violeta para mejorar la seguridad

Monclova, Coah.- Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez en materia de seguridad y prevención, el alcalde Carlos Villarreal supervisó los avances de los Puntos Violeta instalados en Monclova, acompañado por estudiantes del Tecnológico de Monclova, CECyTEC Norte, CECyTEC Sur y la Secundaria 76.

Durante la jornada se revisó el funcionamiento del Punto Violeta ubicado en el OXXO del Blvd. Montessori, destinado a brindar mayor seguridad a la comunidad educativa y a las familias del sector. También se supervisó el Punto Violeta de la Clínica 84, el cual opera de forma permanente para atender emergencias y ofrecer entornos seguros.

Acciones de la autoridad

Con estos avances, el municipio suma 16 Puntos Violeta en operación, y la próxima semana concluirá la instalación de 4 puntos fijos adicionales y 8 móviles, para alcanzar 28 Puntos Violeta en 2025.

Actualmente están en funcionamiento puntos en:

· Iglesia de Estancias – Carretera 57,

· OXXO Avenida Montessori

· Campo Veteranos

· Clínica 86 (Blvd. San José)

· Colonia del Río (Plaza Bodega Aurrerá)

· Parque Las Américas

· Casa Meced, Plaza del Pueblo

· Cristo de la Bartola

· Unidad Deportiva Nora Leticia

· DIF Monclova, Praderas (Canchas de Fútbol)

· Casa Hogar Mezquital

· Colinas de Santiago (campo deportivo)

· Clínica 84

· Asturias (kínder y campo deportivo)

Detalles sobre los Puntos Violeta

El alcalde Carlos Villarreal subrayó que los Puntos Violeta son una herramienta efectiva dentro de la estrategia municipal: "Estamos trabajando para que cada zona de la ciudad cuente con un espacio seguro y de reacción inmediata. Lo hacemos de la mano del gobernador Manolo Jiménez para proteger a nuestras familias".

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la seguridad y consolidar acciones que protejan a las y los monclovenses.