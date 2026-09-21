Quejas contra autoridades de seguridad en Coahuila

FRONTERA, Coah. - Elementos de Policía y Seguridad Pública, personal de la Fiscalía y autoridades municipales concentran la mayoría de las quejas que recibe la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC), informó su presidente, José Ángel Rodríguez.

El titular del organismo señaló que cada región del estado registra entre 30 y 35 quejas aproximadamente, mientras que en lo que va de 2026 la Comisión ha emitido 12 recomendaciones.

Explicó que también existen denuncias relacionadas con instituciones de educación y salud, aunque las autoridades de seguridad se encuentran entre los principales señalados. "Tenemos quejas principalmente contra elementos en la Policía, elementos de Seguridad, elementos de Fiscalía, municipio, pero también hay quejas en entidades de educación y de salud", indicó.

Rodríguez señaló que la Comisión trabaja en un proyecto para abatir el rezago de expedientes y que una parte importante de los casos busca resolverse mediante la conciliación. Otros expedientes, dependiendo de sus características, pueden derivar en acciones para abatir el rezago o en la emisión de una recomendación.

El presidente de la CDHEC estimó que el organismo podría cerrar 2026 con aproximadamente 25 recomendaciones.

En cuanto a la atención de familiares de personas desaparecidas, Rodríguez señaló que la Comisión mantiene comunicación con colectivos de las regiones Centro, Norte, Laguna y Sureste, y se mantiene disponible para acompañar las actividades que correspondan a sus atribuciones.