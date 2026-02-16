Contactanos
Coahuila

Dual generará hasta mil empleos en Monclova

Dual ofrece atractivas prestaciones laborales para los nuevos empleados en Monclova.

Por Carolina Salomón - 16 febrero, 2026 - 08:38 p.m.
      La empresa Dual inició un nuevo proceso de contratación con la meta de alcanzar entre 800 y mil nuevos empleos, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que actualmente ya se cuentan con 450 vacantes cubiertas y que durante esta semana se ofertarán más posiciones.

      El edil explicó que el crecimiento laboral podría incluso superar las tres mil plazas, dependiendo del comportamiento de la economía mundial y de los proyectos que se instalen en la región. "Si a las empresas les va bien, le va bien a Monclova y a toda la región", subrayó.

       

      En ese sentido, señaló que el trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y nuevos inversionistas permitirá ampliar las oportunidades de empleo. Además de Dual, mencionó que compañías como Yura, que iniciará contrataciones a finales del primer trimestre, y Doosun, contribuirán a la generación de entre cuatro y cinco mil empleos durante el primer semestre del año, sumándose a las empresas ya instaladas.

       

      Dual mantiene abierta la contratación de costureros, ofreciendo prestaciones superiores a las de la ley, entre ellas:

      * Aguinaldo de 17 días

      * Fondo de ahorro del 4%

      * Prima vacacional del 30%

      * Vales de despensa del 5%

      * Premio de asistencia y puntualidad

      * Bono de productividad

      * Comedor subsidiado

      * Transporte gratuito

      Asimismo, se informó que las vacantes contemplan turno fijo de lunes a viernes, en horario de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

      Jornadas de reclutamiento

      El proceso de contratación se realizará el 19 y 20 de febrero en el Servicio Estatal de Empleo de Monclova y en Casa MECED, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

      Con estas acciones, autoridades municipales reiteraron su compromiso de impulsar la llegada de nuevas inversiones y fortalecer la generación de empleo en la región.

