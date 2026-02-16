Dual generará hasta mil empleos en Monclova

La empresa Dual inició un nuevo proceso de contratación con la meta de alcanzar entre 800 y mil nuevos empleos, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez, quien destacó que actualmente ya se cuentan con 450 vacantes cubiertas y que durante esta semana se ofertarán más posiciones.

El edil explicó que el crecimiento laboral podría incluso superar las tres mil plazas, dependiendo del comportamiento de la economía mundial y de los proyectos que se instalen en la región. "Si a las empresas les va bien, le va bien a Monclova y a toda la región", subrayó.

En ese sentido, señaló que el trabajo coordinado entre gobierno, iniciativa privada y nuevos inversionistas permitirá ampliar las oportunidades de empleo. Además de Dual, mencionó que compañías como Yura, que iniciará contrataciones a finales del primer trimestre, y Doosun, contribuirán a la generación de entre cuatro y cinco mil empleos durante el primer semestre del año, sumándose a las empresas ya instaladas.

Dual mantiene abierta la contratación de costureros, ofreciendo prestaciones superiores a las de la ley, entre ellas:

* Aguinaldo de 17 días

* Fondo de ahorro del 4%

* Prima vacacional del 30%

* Vales de despensa del 5%

* Premio de asistencia y puntualidad

* Bono de productividad

* Comedor subsidiado

* Transporte gratuito

Asimismo, se informó que las vacantes contemplan turno fijo de lunes a viernes, en horario de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Jornadas de reclutamiento

El proceso de contratación se realizará el 19 y 20 de febrero en el Servicio Estatal de Empleo de Monclova y en Casa MECED, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

Con estas acciones, autoridades municipales reiteraron su compromiso de impulsar la llegada de nuevas inversiones y fortalecer la generación de empleo en la región.