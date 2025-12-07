Martín Monreal Cigarroa denuncia desabasto de medicamentos en México

Ante el anuncio del Gobierno Federal sobre la creación de las Farmacias del Bienestar para garantizar el abasto de medicamento, el dirigente de la Asociación Regional de Trabajadores de la Educación y la Salud (ARTES) mencionó que antes de emprender nuevos programas se debe garantizar el abasto dentro de las instituciones públicas, donde el desabasto persiste desde hace años.

Martín Monreal Cigarroa calificó la intención como positiva, pero insuficiente si no se atiende de fondo el problema que existe en todas las instituciones afectando a miles de derechohabientes que requieren su tratamiento. "Es un programa bueno, pero siempre y cuando se lleve a cabo, porque luego dicen las autoridades que no faltan medicamentos, pero va uno al IMSS o al ISSSTE y nunca los encuentran".

El representante indicó que los faltantes son constantes y afectan incluso a tratamientos esenciales. "En lugar de que se pongan esas Farmacias del Bienestar, que se surta la totalidad del medicamento, porque siempre falta, falta desde medicamento de combate, por ejemplo, en el ISSSTE a veces no hay ni lo básico", afirmó.

El dirigente de ARTES insistió en que antes de destinar recursos a nuevas farmacias o a nuevos programas, el Gobierno Federal debe cumplir con el abasto en centros de salud, clínicas y hospitales. Recordó casos recientes de pacientes que no han podido acceder a tratamientos, en donde mencionó que ha recibido llamadas de maestros jubilados que requieren Clonazepam para tratamientos de dolor, debido a que el ISSSTE no se los surte, así como este hay faltantes en otros tratamientos.

"Hay medicamentos para diabéticos e hipertensos que debes tomar todos los días porque si no te descompensas y se complica tu estado de salud, por lo que lo tienes que ir a comprar, pero ¿Y si no tienes?".

El dirigente reprochó que a pesar de las declaraciones oficiales, el desabasto es evidente en todo el país. "Presumen que no hay desabasto, pero todos vamos a los hospitales y no encontramos medicamentos", concluyó.