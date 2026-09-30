Gestiones en curso para despejar rampa obstruida en Club de Leones de Frontera

Desde hace aproximadamente tres semanas permanece obstruida con escombro la rampa para personas con discapacidad del Club de Leones de Frontera, situación que continúa mientras se realizan gestiones para retirar el material.

José María Tello, encargado del Club de Leones de Frontera, señaló que se ha buscado contratar a una persona para realizar el retiro del escombro, pero hasta ahora han enfrentado dificultades para concretar el servicio. Explicó que anteriormente intentaron contratar a tres personas para recoger el material, pero ninguna acudió a realizar los trabajos acordados. "Ya hemos intentado contratar tres personas para que fueran a recoger el escombro y nos han quedado mal", comentó.

Tello indicó que recientemente un particular se acercó para ofrecer el servicio, por lo que actualmente se trabaja en la posibilidad de concretar el retiro del material. Precisó que el escombro está relacionado con trabajos de excavación realizados en el lugar y señaló que verificaría directamente qué obra se está llevando a cabo y a quién corresponde.

El encargado aclaró que, por parte del Club de Leones, existe disposición para apoyar en el retiro del material y liberar la rampa, debido a que actualmente permanece bloqueada. Mientras se realizan estas gestiones, la rampa continúa obstruida, por lo que el acceso destinado a personas con discapacidad permanece limitado. Tello señaló que esperan poder retirar el escombro en breve, una vez que se concrete el servicio con el particular que recientemente ofreció realizar los trabajos.