Frontera restablece recolección de basura: Raúl Cárdenas lo confirma

FRONTERA, COAHUILA.- Con la incorporación de una unidad faltante para la recolección de basura, el municipio de Frontera logró restablecer al cien por ciento las rutas del servicio, informó el director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas Leija.

El funcionario explicó que durante el fin de semana recibieron el camión recolector que hacía falta y desde este lunes ya se encuentra operando en las diferentes colonias del municipio, lo que permitió regularizar el servicio y evitar retrasos en la recolección.

"Este fin de semana por aquí nos entregaron la unidad faltante de recolección de basura. Ya ahorita ya salieron a trabajar hoy lunes, ya por ahí completamos las rutas al 100%", señaló.

Cárdenas Leija comentó que actualmente las colonias con mayor generación de residuos son la Borja y la Occidental, debido principalmente a su tamaño y densidad poblacional. Precisó que en el sistema de boteo la colonia Borja es la que registra más acumulación, mientras que en el esquema de contenedores destaca la Occidental.

"Ahorita lo que tenemos que nos genera un poco más las colonias, por eso es que son más grandes, estamos hablando en el sistema de boteo sería la colonia Borja. Y en el sistema de contenedores sería en la colonia Occidental", detalló.

Asimismo, indicó que recientemente ya no se han registrado incendios en contenedores, situación que anteriormente ocasionaba complicaciones en el servicio. Explicó que esto se debe a que las unidades recolectoras ya están trabajando de manera completa.

"Ahorita ya no les han prendido fuego porque ya contamos con todos los camiones al cien", agregó.

En relación con el relleno sanitario, descartó problemas operativos y confirmó que el conflicto que existía con el ejido Frontera ya fue solucionado mediante acuerdos entre ambas partes.