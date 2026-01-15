Raúl Cárdenas: Frontera enfrenta complicaciones en recolección de basura

FRONTERA, COAHUILA.- Nuevamente, la Dirección de Servicios Primarios del municipio de Frontera enfrenta complicaciones en el servicio de recolección de basura, al operar únicamente con dos de los cinco camiones recolectores disponibles, situación que ha generado afectaciones en diversas colonias de la ciudad.

El director del área, Raúl Cárdenas Leija, explicó que durante el mes de diciembre se registró un exceso de trabajo, lo que provocó que las unidades presentaran nuevas averías, reduciendo de manera considerable la capacidad operativa del departamento. Ante este panorama, solicitó a la población comprensión y paciencia mientras se resuelve el problema.

Indicó que el sistema de recolección continuará funcionando de manera parcial, por lo que pidió a los ciudadanos mantener sus contenedores en los horarios habituales, ya que, en caso de no pasar las unidades por la mañana, el servicio se estaría brindando durante la tarde.

Cárdenas Leija señaló que ya se trabaja a través del departamento de Adquisiciones para contar con las herramientas y refacciones necesarias para la reparación de los camiones, detallando que en Frontera y en la región Centro no se localizan fácilmente estos insumos, por lo que deben ser solicitados a ciudades como Saltillo o Monterrey, aunque aseguró que ya se encuentran en camino.

Precisó que, en el caso de los camiones recolectores de botes, las zonas afectadas son parte de la zona Centro, las colonias Roma y 10 de Mayo, mientras que en el sistema de recolección por contenedores las afectaciones se presentan en las colonias Occidental, Sierrita, Pemex y Jardines del Aeropuerto.