Reparación de vehículos recolectores en Frontera en marcha

El municipio de Frontera enfrenta una crisis en el servicio de recolección de basura, pues actualmente únicamente cuenta con un camión recolector en funcionamiento, luego de que dos unidades quedaran fuera de servicio por fallas mecánicas.

El director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas Leija, informó que para poner en operación nuevamente los vehículos se requiere de una inversión cercana a los 900 mil pesos, recurso con el que el municipio aún no cuenta.

Mientras tanto, cuadrillas municipales trabajan de manera improvisada utilizando una retroexcavadora y realizando labores manuales para mantener limpias las calles y evitar la acumulación de desechos en la ciudad.

Cárdenas Leija reconoció que la situación ha complicado el servicio, sin embargo, aseguró que se están redoblando esfuerzos para atender a la ciudadanía mientras se concreta la reparación de las unidades.