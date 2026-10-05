Implementan medidas contra gusano barrenador en Frontera

FRONTERA, Coah.- El área de Fomento Agropecuario de Frontera reforzará la vigilancia y las acciones preventivas contra el gusano barrenador en los seis ejidos del municipio, informó su director, Raúl Cárdenas Leija.

El funcionario señaló que la Secretaría de Desarrollo Rural retomó la semana pasada las pláticas con productores de ganado de la región Centro-Desierto, con el objetivo de mantenerlos informados sobre las medidas de prevención y detección del parásito.

Explicó que, tras la reapertura de Estados Unidos a la exportación de becerros, se mantendrá la coordinación entre la Secretaría de Desarrollo Rural y las áreas municipales de Fomento Agropecuario para fortalecer las estrategias sanitarias.

En el caso de Frontera, indicó que se realizarán recorridos por los seis ejidos para mantenerse al pendiente de la salud del ganado y detectar oportunamente cualquier posible caso.

Cárdenas Leija señaló que ya cuentan con formatos y dípticos informativos que están siendo entregados a los productores, además de que comenzaron las asambleas ejidales para proporcionarles información sobre el gusano barrenador y las medidas que deben tomar.

Precisó que actualmente no tienen ningún caso sospechoso de gusano barrenador en Frontera. Añadió que, ante cualquier sospecha, se solicitaría de inmediato el apoyo del personal especializado de Monclova para realizar las pruebas correspondientes y determinar si se trata de un caso positivo.