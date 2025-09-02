Inspección de unidades y horarios en el transporte intermunicipal

La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera detectó irregularidades en los tiempos de las rutas intermunicipales, específicamente en la ruta 8 de Enero, la cual presentó un retraso de cinco minutos en su recorrido. Aunque el desfasamiento es mínimo, autoridades consideran que este tipo de fallas no deben pasar desapercibidas, pues afectan directamente a los usuarios.

"Ayer se llevó a cabo el primer ejercicio para que los transportistas cumplan con el horario de cada una de sus rutas; mañana toca el segundo. Encontramos desfasada la unidad del 8 de Enero por 5 minutos, que no es mucho, pero este tipo de detalles no deben pasar", señaló el director José Ibarra Guajardo.

Como parte de una estrategia instruida por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se realizarán operativos tres veces por semana con el objetivo de garantizar un servicio más eficiente para los fronterenses. La medida contempla diálogo directo con los secretarios generales de las diferentes bases de transporte, a fin de corregir estas inconsistencias.

Además de supervisar los horarios, la Dirección aprovechará para revisar las condiciones físicas de las unidades. Se inspeccionarán ventanillas, áreas de ascenso y descenso, así como el estado estético de los camiones.

Las unidades deberán cumplir con al menos un 75 % de condiciones óptimas; de no ser así, se procederá a levantar una sanción ante el Subsecretario de Transporte, dado que se trata de rutas intermunicipales.

Con esta estrategia, el gobierno municipal busca mejorar la calidad del transporte público y asegurar un servicio digno y puntual para los ciudadanos.