Vendedor ambulante de Sabinas, Feliciano Nieto, muestra su fortaleza

SABINAS, COAHUILA.– Cada mañana, antes de que el sol marque el ritmo de la jornada, Feliciano Nieto Martínez eleva una oración y da gracias por un nuevo día. Originario de Agujita, del barrio Siete, su historia no está escrita en la comodidad, sino en la resistencia. Hace quince años, una afectación en el nervio ciático a la altura de la cintura cambió su vida para siempre, pero no su determinación de salir adelante.

Desde entonces, Don Feliciano recorre las calles de Sabinas, Agujita, Cloete y Nueva Rosita vendiendo helados, paletas y pan dulce. Su rutina inicia con una revisión cuidadosa de su carrito, asegurándose de que todo esté en orden para después surtirse y emprender el camino. Cada paso, cada trayecto, es una muestra silenciosa de disciplina y fortaleza.

Antes, su movilidad dependía de una camioneta en la que se sostenía desde la defensa, una práctica que terminó por agravar su condición. Sin embargo, lejos de rendirse, encontró junto a su familia una alternativa: un sedán adaptado con una estructura metálica en la parte trasera que le permite apoyarse y desplazarse sin cargar peso, transformando su herramienta de trabajo en una extensión de su voluntad.

"Voy al pasito", comparte con serenidad. Su ritmo no es el de la prisa, sino el de la constancia. Evita el esfuerzo excesivo, escucha a su cuerpo y avanza con cautela, deteniéndose cuando es necesario. La discapacidad modificó su forma de trabajar, pero no su compromiso de llevar el sustento a casa día con día.

En su andar no hay espacio para la queja. Don Feliciano agradece cada compra y eleva plegarias por sus clientes, consciente de que siempre hay quienes enfrentan situaciones más adversas. Para él, la vida se resume en gratitud: por lo bueno, por lo difícil y, sobre todo, por la oportunidad de seguir de pie cada mañana.

Hoy, la estructura metálica que acompaña su sedán es más que un soporte físico; es símbolo de adaptación y esperanza. Quienes lo ven avanzar por las calles no solo observan a un vendedor ambulante, sino a un hombre que, con firmeza y dignidad, ha decidido no detenerse ante la adversidad y seguir empujando su historia con fe.