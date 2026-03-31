Albañil reza en el Cristo de la Bartola durante Semana Santa

Monclova, Coahuila.- En medio del ambiente de recogimiento que se vive durante la Semana Santa, un hombre de oficio albañil subió desde muy temprano al Cristo de la Bartola, donde protagonizó un momento de profunda fe al arrodillarse frente al monumental símbolo religioso para elevar una oración por toda la ciudad.

Sin importar el evento que se desarrollaba en el lugar, el trabajador se acercó en silencio al monumento, se hincó por varios minutos y, tras persignarse, se retiró con humildad. Su acto llamó la atención de quienes se encontraban en el sitio, al reflejar una devoción sincera y un mensaje de esperanza en tiempos difíciles.

Aunque se intentó entrevistarlo, el hombre prefirió no revelar su nombre. Únicamente expresó que acudió a agradecer a Dios por lo que tiene y a pedir por el bienestar de Monclova, de su gente y "de todo el mundo". Con palabras sencillas, compartió que siente que Dios le pide "caminar derecho", y que por eso decidió acudir a este lugar sagrado.

El albañil comentó además que no es la primera vez que realiza este tipo de visitas, pues también ha acudido al Cristo ubicado al oriente de la ciudad, como parte de su fe y devoción. Su gesto, discreto pero poderoso, se convirtió en una imagen conmovedora de la Semana Santa en Monclova, recordando que la fe muchas veces se manifiesta en los actos más sencillos.