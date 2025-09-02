Alcaldesa Sari Pérez Cantú lidera obras de recarpeteo en Frontera

El Gobierno Municipal, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, dio arranque a los trabajos de recarpeteo en la calle Margarito Villanueva, entre Francisco I. Madero y Presidente Carranza, en la colonia Praderas del Norte.

La obra beneficiará directamente a más de 10 mil ciudadanos de este sector y áreas aledañas.

La alcaldesa destacó que esta acción responde a la petición de las y los vecinos, y forma parte de la estrategia de mejoramiento vial que se realiza en diversos puntos de la ciudad. "Una calle rehabilitada no solo mejora la movilidad o reduce riesgos a los vehículos, también le da nueva vida a la colonia, fortalece la seguridad y eleva la calidad de vida de sus habitantes", señaló.

Pérez Cantú resaltó que este tipo de obras contribuyen a que Frontera sea un municipio más competitivo y atractivo para la inversión, lo que a su vez genera más empleos y oportunidades para las familias. "Trabajamos en equipo con el sector empresarial para seguir construyendo un municipio que crece con orden y rumbo", puntualizó. Los trabajos contemplan la rehabilitación de 503 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente y 88 metros lineales de recarpeteo.

La presidenta municipal agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado junto acciones de beneficio social que mejoran la vida diaria de las familias fronterenses. "Gracias a su apoyo hoy seguimos avanzando con obras que cambian la ciudad y mejoran la calidad de vida de nuestra gente", expresó.

Finalmente, reconoció la participación de los habitantes de Praderas del Norte, quienes, al acercarse y trabajar de la mano con el gobierno municipal, hacen posible que el cambio llegue a sus calles. "Nuestro compromiso es claro: seguir entregando resultados para corresponder a la confianza de la ciudadanía y consolidar el gobierno más ciudadano en la historia de Frontera", concluyó la edil.