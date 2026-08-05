Reforzan señalización vial en Frontera tras recarpeteo de calle Victoriano Cepeda

Tras el recarpeteo de la calle Victoriano Cepeda, en la colonia Occidental, el Departamento de Transporte y Vialidad reforzó la señalización para prevenir accidentes ante el incremento en las condiciones de circulación de la arteria.

José Ibarra Guajardo, director de Transporte y Vialidad de Frontera, explicó que los trabajos abarcaron el tramo de 16 de Septiembre hasta Manuel Acuña, una zona de alto flujo vehicular y circulación en doble sentido. Señaló que, debido a que el recarpeteo mejoró las condiciones de la vialidad, algunos automovilistas podrían incrementar su velocidad, por lo que se instalaron señalamientos para reforzar los límites establecidos.

En el sector se colocaron señales de 40 kilómetros por hora, mientras que en la zona escolar el límite será de 30 kilómetros por hora. Ibarra Guajardo indicó que, si los automovilistas no respetan la señalización, se implementará un segundo esquema preventivo con presencia de unidades de Vialidad, apoyadas por elementos de Seguridad Pública y Protección Civil.

El objetivo será concientizar a los conductores sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y prevenir accidentes. El funcionario hizo un llamado a los automovilistas que utilizan diariamente esta arteria para atender los nuevos señalamientos, debido a que anteriormente algunos conductores reducían su velocidad de manera natural por las condiciones de la calle.

Con el recarpeteo, explicó, esa condición cambió, por lo que ahora será necesario que los conductores se apeguen a la señalización instalada.