Alcaldesa de Castaños reafirma compromiso con obras y acciones para la ciudadanía

CASTAÑOS, COAHUILA.- La alcaldesa de Castaños, Yessica Sifuentes, reafirmó su compromiso con la ciudadanía al destacar que las obras y acciones prometidas durante su administración siguen cumpliéndose, al tiempo que anunció nuevos proyectos de mejora urbana que beneficiarán a diversas colonias del municipio.

"Hemos dado seguimiento a las solicitudes que nos había hecho nuestra gente. Recientemente habíamos bacheado y ahora, viendo la necesidad que hay, realmente era importante meter el recarpeteo. Ya son tres cruceros con este que se van a dar mantenimiento y en buenas condiciones para que las personas transiten", señaló la alcaldesa.

La edil explicó que estos trabajos se realizan gracias a la colaboración entre el sector empresarial, el Gobierno del Estado y el municipio, destacando el apoyo de la empresa Iron, que contribuyó con el recarpeteo, así como el respaldo del gobernador Manolo Jiménez.

Sifuentes comentó que al dialogar con los vecinos y comerciantes de la zona, muchos expresaron su satisfacción al ver que una de sus peticiones más antiguas finalmente se está atendiendo.

Además, adelantó que el Ayuntamiento continuará con otros proyectos en marcha, como el restablecimiento de la línea de agua en la colonia Independencia, la electrificación en Santa Cecilia, y obras de pavimentación en Libertad Oriente y en el sector de la escuela Niños Héroes.

"Es importante darle seguimiento a estas gestiones y mantener el ritmo de trabajo que hemos tenido. Lo que viene es continuar mejorando la infraestructura y los servicios para que las familias de Castaños vivan mejor", concluyó la alcaldesa.