Frontera: Sara Irma Pérez Cantú entrega recarpeteo en Guadalupe Borja

Frontera, Coah.- El gobierno municipal de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, llevó a cabo la entrega oficial de la obra de recarpeteo en la colonia Guadalupe Borja. La intervención realizada sobre la calle Héroe de Nacozari representa un avance significativo en el plan de modernización de la infraestructura vial de la ciudad, con gran apoyo del gobierno del estado.

Los trabajos comprendieron la rehabilitación de 8,927.91 metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente y 536.14 metros lineales. El proyecto incluyó un proceso técnico completo con perfilado de carpeta, barrido de superficie, riego de liga, aplicación de asfalto y la colocación de señalamiento vial.

La edil fue acompañada por el subsecretario de Gobierno en la Región Centro, Sergio Sisbeles Alvarado, en representación del gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, y el director de Obras Públicas, Luis Alfonso González.

Esta importante obra beneficia de manera directa a más de mil ciudadanos del sector. La renovación de la arteria mejora drásticamente la movilidad urbana, permitiendo desplazamientos más ágiles y seguros, reduciendo tiempos de traslado y fortaleciendo la conectividad entre las calles principales del municipio.

El objetivo central de este proyecto es garantizar vialidades dignas y eficientes para toda la población. Con estas acciones, la administración municipal reafirma su compromiso de administrar los recursos públicos para responder a las necesidades prioritarias de las familias fronterenses.

La administración municipal reitera que continuará ejecutando programas de obra pública orientados a mejorar el entorno urbano y la seguridad vial. Se agradece la colaboración de los vecinos de la colonia Guadalupe Borja durante el desarrollo de estas labores que hoy son una realidad.