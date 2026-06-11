Frontera: Sari Pérez Cantú inicia recarpeteo en calles de la colonia Guadalupe Borja

Frontera, Coah. – Más de mil ciudadanos de la colonia Guadalupe Borja serán beneficiados con la mejora de sus calles en el arranque de la obra de recarpeteo encabezada por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien respondió de manera directa y oportuna al llamado de los vecinos para atender el rezago vial del sector.

La obra se ejecuta en la calle Héroe de Nacozari, en su cruce con Emiliano Zapata, e incluye la rehabilitación de casi nueve mil metros cuadrados de pavimento asfáltico en caliente, con más de quinientos metros lineales que abarcan desde la calle Geranio hasta Concepción Armendáriz, resolviendo de fondo el problema vial que afectaba a la colonia.

"Escuchamos a los vecinos y hoy estamos aquí cumpliendo. Nuestro objetivo es brindar a la ciudadanía calles seguras y transitables, elevando su calidad de vida con acciones rápidas y transparentes", señaló la alcaldesa Sari Pérez Cantú durante el banderazo oficial.

En el evento estuvieron presentes el regidor de Obras Públicas, Ing. Orlando Hipólito Plaza, y el director del área, Ing. Luis Alfonso González Garza, quienes respaldaron el arranque de esta inversión municipal.

Con esta obra de pavimentación, la administración de Frontera reafirma su compromiso de continuar una gestión de puertas abiertas y de resultados, que da prioridad a las demandas más sentidas de la comunidad fronterense.