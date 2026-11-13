Celebra San Buena el Día del Libro

San Buenaventura, Coah.- En el marco de la celebración del Día Nacional del Libro en México, el Gobierno Municipal de San Buenaventura llevó a cabo un maratón de lectura en la Escuela Primaria Dr. Ruperto del Valle, con el propósito de fomentar el gusto por la lectura entre las nuevas generaciones y destacar la importancia de los libros en la formación académica y el desarrollo personal.

El Gobierno Municipal promueve la lectura

En esta actividad se contó con la presencia de la regidora de Educación y Cultura, profesora María Luisa García, así como del encargado de la Sala de Lectura del Departamento de Educación y Cultura, licenciado Mario Alberto García, quienes convivieron con la comunidad escolar y promovieron la participación de las niñas y los niños en esta jornada literaria.

Durante el encuentro, la regidora dirigió un mensaje en representación del alcalde, licenciado Jesús Javier Flores Rodríguez, en el que destacó la importancia de impulsar actividades que fortalezcan el hábito de la lectura desde la infancia, al ser una herramienta fundamental para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y estimular la imaginación.

Compromiso con la educación y la cultura

Asimismo, reiteró el compromiso de la administración municipal de continuar promoviendo acciones que acerquen la educación y la cultura a las instituciones educativas, generando espacios de aprendizaje y participación para la niñez y juventud.