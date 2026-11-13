FAA suspende vuelos en Estados Unidos por fallas en comunicación

WASHINGTON (AP) — La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó este viernes 13 de noviembre una suspensión nacional de despegues en todo Estados Unidos tras detectar fallas graves en los sistemas de comunicación del control de tráfico aéreo.

La directiva de emergencia, emitida bajo el argumento de circunstancias extraordinarias y motivos de seguridad operacional, entró en vigor poco antes de las 15:00 horas, tiempo del centro de Estados Unidos, paralizando las salidas comerciales en la red aeroportuaria del país.

La FAA ordenó la suspensión de despegues en EE.UU.

De acuerdo con el aviso operativo difundido por la autoridad aeronáutica, todo el tráfico aéreo de salida deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la estabilidad de los enlaces entre las aeronaves y los centros de control.

En cuanto a los vuelos internacionales con destino o salida en territorio estadounidense, la FAA precisó que las operaciones serán gestionadas caso por caso en coordinación con las aerolíneas y los centros regionales de navegación aérea.

Detalles sobre las fallas en el control de tráfico aéreo

El incidente comenzó minutos antes de la declaratoria nacional, cuando los controladores ordenaron detener las operaciones en los aeropuertos del área metropolitana de Chicago tras detectarse interrupciones en las comunicaciones con las torres y los centros de ruta.

Un portavoz de la agencia federal confirmó a la cadena CNN que el problema afecta directamente las comunicaciones con los centros de control de tráfico en ruta, instalaciones encargadas de dirigir las aeronaves que vuelan a gran altitud entre distintas terminales.

Por su parte, la publicación especializada en aviación The Air Current detalló que la contingencia está vinculada a fallas técnicas en las frecuencias de radio empleadas por los controladores para mantener contacto continuo con las tripulaciones.

Consecuencias de la suspensión nacional de vuelos

La medida representa la primera suspensión nacional de vuelos decretada en Estados Unidos desde enero de 2023, cuando una falla informática en el sistema de notificación a pilotos (NOTAM) obligó a detener miles de operaciones aéreas en toda la nación.

Hasta el cierre de este reporte, la FAA no había emitido un comunicado adicional detallando el origen técnico de la falla en las frecuencias ni el tiempo estimado para el levantamiento de la restricción en los aeropuertos estadounidenses.