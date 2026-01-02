Raúl Cárdenas informa sobre el servicio de recolección de basura en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El servicio de recolección de basura en el municipio de Frontera se verá mermado durante este fin de semana, debido a que dos unidades recolectoras serán enviadas al taller para su reparación, tras el desgaste registrado durante las fiestas decembrinas, informó el director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas Leija.

El funcionario aclaró que en ningún momento se suspendió el servicio, aunque reconoció que los camiones presentan deterioro por la sobrecarga de trabajo, por lo que será necesario realizar labores de mantenimiento. Detalló que, mientras se realizan las reparaciones, dos camiones continuarán brindando el servicio, apoyados por trailas y otra maquinaria disponible.

"Nunca suspendimos el trabajo de recolección; los camiones están un poco deteriorados y por eso volveremos a meter a reparar algunos de ellos. Dos unidades seguirán dando el servicio, además del apoyo con trailas y otra maquinaria", explicó.

Cárdenas Leija indicó que durante los últimos dos fines de semana se recolectó un 50 por ciento más de basura en comparación con un periodo normal. Precisó que en promedio se levantan 15 toneladas por mes, mientras que en el mes de diciembre se alcanzó un acumulado cercano a las 40 toneladas, reflejo del incremento en el consumo durante las celebraciones de fin de año.

Asimismo, señaló que en los últimos días de diciembre se registraron incendios en algunos contenedores de basura, principalmente en la colonia Regidores, hechos en los que se contó con el apoyo de Protección Civil para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

Finalmente, el director hizo un llamado a la ciudadanía a tener paciencia y colaborar con el cuidado de los contenedores, así como a evitar prender fuego en la basura, con el fin de mantener un servicio eficiente y seguro para todos.