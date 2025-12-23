Mensaje navideño de Carlos Villarreal para Monclova y sus familias

Monclova, Coah.- En el marco de las celebraciones navideñas, el alcalde Carlos Villarreal, acompañado de su esposa Mavi Sosa, compartieron un mensaje de cercanía, gratitud y buenos deseos para las familias monclovenses, destacando la importancia de la unión, la paz y la esperanza como valores que fortalecen la convivencia y la armonía en los hogares.

Durante su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal agradeció la confianza y el acompañamiento de la ciudadanía a lo largo de este año, subrayando que los avances de Monclova son resultado del trabajo en equipo entre sociedad y gobierno. Asimismo, reconoció el respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez, cuya coordinación y apoyo han sido clave para impulsar acciones y proyectos que fortalecen el desarrollo de la ciudad y de la región.

"Quiero aprovechar este momento para desearles de todo corazón una muy Feliz Navidad. Que estas fechas sean un tiempo de unión, de esperanza y de paz en cada uno de sus hogares. Sigamos cuidándonos y trabajando juntos por nuestra ciudad", expresó el alcalde.

Por su parte, Mavi Sosa hizo un llamado a vivir estas fechas con solidaridad, gratitud y cercanía familiar, promoviendo valores que fortalezcan el tejido social y el sentido de comunidad. "Que esta Navidad sea un tiempo para compartir, para cuidar de los nuestros y para llenar cada hogar de amor y esperanza", señaló.

Ambos coincidieron en el deseo de que el 2026 sea un año de salud, oportunidades y nuevos comienzos para todas las familias, reiterando su compromiso de seguir trabajando de la mano con el gobernador Manolo Jiménez, los tres órdenes de gobierno, la iniciativa privada y la ciudadanía.

Finalmente, Carlos Villarreal y Mavi Sosa desearon a las y los monclovenses unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo 2026, invitándolos a continuar construyendo juntos una ciudad unida, solidaria y con rumbo.