Raúl Cárdenas Leija exhorta a no dejar ramas en contenedores de Frontera

La Dirección de Servicios Primarios de Frontera, exhortó a la ciudadanía a no depositar ramas, troncos, zacate y residuos de poda en los contenedores de basura, ya que los camiones recolectores no pueden retirarlos, lo que provoca acumulación de desechos y afecta el servicio.

El director de Servicios Primarios, Raúl Cárdenas Leija, informó que durante el periodo vacacional la recolección de basura opera con normalidad; sin embargo, en los últimos días detectaron un incremento en la cantidad de residuos de jardinería colocados junto a los contenedores.

Explicó que esta situación se presenta principalmente en el sector suroriente del municipio, desde el área de la calle Emilio Carranza hacia la parte alta de la ciudad.

"Pedimos a la ciudadanía que coloque las ramas y la maleza al frente de sus domicilios y las reporte a Servicios Primarios para que una cuadrilla pase a recogerlas. Si las dejan en los contenedores, el camión únicamente levanta el depósito de basura y esos residuos permanecen en el lugar", señaló.

Cárdenas Leija destacó que el servicio de recolección de ramas y residuos de poda se brinda sin costo cuando los ciudadanos realizan el reporte correspondiente, especialmente cuando se trata de árboles de gran tamaño o representan un riesgo para viviendas o personas.

Recordó que, tras las recientes lluvias y fuertes vientos registrados en el municipio, las cuadrillas atendieron de manera prioritaria los árboles que representaban un peligro.

Indicó que hasta el momento han retirado entre 25 y 30 árboles que presentaban riesgo para la población y mantienen una lista de pendientes para continuar con las labores de retiro.

Precisó que las colonias Borja y Cerrito fueron las zonas donde se registraron mayores afectaciones por árboles dañados durante la contingencia.

Asimismo, adelantó que antes del inicio del próximo ciclo escolar se realizarán nuevas acciones preventivas en planteles educativos para retirar árboles que puedan representar algún riesgo para estudiantes y personal docente.