Sari Pérez supervisa labores de limpieza en Frontera

Frontera, Coah.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó un recorrido por distintos sectores de Frontera para supervisar directamente las labores de limpieza y recolección, así como el trabajo de las cuadrillas y operadores de los camiones recolectores.

Acompañada por trabajadores del área, la alcaldesa verificó la operación de los equipos y el cumplimiento de las sectorizaciones y horarios establecidos, además de conocer de primera mano las necesidades que se presentan en las colonias.

Actualmente, el municipio cuenta con tres camiones recolectores en funcionamiento destinados al área de contenedores, mientras que dos se encuentran en proceso de reparación. Para la recolección en calles se cuenta además con seis camiones de boteo, tres trailas y una camioneta estaquitas, así como dos trailas destinadas específicamente a la limpieza de parques y jardines.

Durante el recorrido, Sari dialogó con los trabajadores y destacó que la limpieza es una tarea que requiere atención permanente y seguimiento en cada sector: "La limpieza no puede esperar. Desde el primer día dijimos que íbamos a estar cerca de la gente y aquí estamos, supervisando y trabajando para que Frontera se mantenga limpio, con orden y rumbo", expresó.

La alcaldesa dijo también que diariamente se reciben solicitudes de atención en distintos puntos de la ciudad, por lo que se trabaja con los recursos disponibles para avanzar de manera ordenada y atender cada sector.

Sari Pérez señaló que continuará recorriendo las colonias y manteniendo comunicación con las cuadrillas para conocer directamente las necesidades y dar seguimiento a las labores de limpieza. De esta manera el gobierno municipal mantiene el trabajo en territorio para que las calles, parques y espacios públicos de Frontera reciban atención permanente.