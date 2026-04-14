Campaña de salud en Frontera: más de tres toneladas de llantas recolectadas

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de prevenir la proliferación del mosquito transmisor del dengue, la Dirección de Salud Municipal de Frontera ha recolectado más de tres toneladas de llantas y cacharros en distintos sectores de la ciudad, tras las recientes lluvias.

El director de Salud, Miguel Ángel Sánchez Leija, informó que estas acciones se han realizado en coordinación con el departamento de Ecología, mediante recorridos de descacharrización y el programa "llantatón", enfocados en identificar los puntos más vulnerables por el mal manejo de residuos.

Detalló que tan solo este martes se logró recolectar aproximadamente 1.2 toneladas de llantas, mientras que la semana anterior se retiraron cerca de dos toneladas adicionales, superando en conjunto las tres toneladas.

"Traemos nuestra brigada de salud para apoyarlos; hay que recordar que las llantas acumulan agua, lo que favorece la reproducción del mosquito transmisor del dengue. En muchos lugares nos brindan apoyo, pero en otros tenemos problemas, ya que a la hora acordada no nos abren", señaló.

Durante los recorridos, también se realizaron acciones de abatización en recipientes dentro de los domicilios, con el fin de eliminar posibles criaderos del mosquito.

El funcionario exhortó a la ciudadanía a colaborar con estas campañas, permitiendo el acceso a las brigadas y manteniendo limpios sus patios, a fin de evitar riesgos a la salud.