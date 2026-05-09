Fiscalía reconoce a madres trabajadoras de la Región Centro en celebración por el Día de las Madres

COAHUILA.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región Centro llevó a cabo un reconocimiento especial a las mujeres que forman parte de la institución y que diariamente desempeñan una doble labor: servir a la sociedad y sacar adelante a sus familias.

A través de un mensaje de felicitación y agradecimiento, la dependencia destacó la entrega, esfuerzo y compromiso de las madres trabajadoras, resaltando el papel fundamental que desempeñan tanto en el ámbito profesional como en el hogar.

"Celebramos a las mamás de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en la Región Centro, reconociendo con admiración su entrega, esfuerzo y el amor con el que todos los días cuidan de sus familias", expresó la institución.

Reconocimiento a las madres trabajadoras

Asimismo, se reiteró el reconocimiento a todas las madres que integran la Fiscalía, señalando que su dedicación y vocación representan un ejemplo de fortaleza y responsabilidad dentro de la corporación.

El fiscal Federico Fernández Montañez también envió un mensaje de gratitud y felicitación en esta fecha especial, destacando el valor y la importancia de las mujeres que día a día contribuyen al funcionamiento de la institución mientras cumplen uno de los roles más importantes dentro de la sociedad: el de ser madres.

Celebración en la Fiscalía

La celebración se realizó en un ambiente de convivencia y reconocimiento hacia las trabajadoras de la dependencia estatal, en el marco de una de las fechas más significativas para las familias mexicanas.