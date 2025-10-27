Claudia Sheinbaum Pardo anuncia la conclusión del tren interurbano México-Toluca para enero 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció hoy una nueva fecha de conclusión para el ambicioso proyecto del tren interurbano México-Toluca, conocido oficialmente como "El Insurgente". La mandataria aseguró que la obra de infraestructura, que ha enfrentado numerosos retrasos a lo largo de los años, estará completamente lista y operativa a finales de enero de 2026.

El anuncio fue realizado en el contexto de la revisión de los proyectos prioritarios de infraestructura nacional. La finalización del Tren México-Toluca es crucial para el gobierno, ya que busca aliviar la congestión vehicular y mejorar la conectividad entre la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Ciudad de México.

Compromiso con la Entrega Final

El proyecto, que comenzó su construcción hace más de una década, ha sido entregado por etapas. La presidenta Sheinbaum reafirmó el compromiso de su administración para concluir la última sección y garantizar que el tren opere en su totalidad en la fecha establecida.

"El Tren México-Toluca representa un avance fundamental para la movilidad de millones de personas. Hemos estado trabajando de cerca con las autoridades del Estado de México y la Ciudad de México para superar los últimos retos y estamos en condiciones de afirmar que la obra estará lista a finales de enero de 2026", indicó la presidenta.

La puesta en marcha total del tren se espera que beneficie a miles de usuarios diarios, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre ambas entidades. Se espera que el anuncio genere optimismo, aunque también es probable que se mantenga el escepticismo debido a las múltiples reprogramaciones que ha sufrido la obra a lo largo de su historia.