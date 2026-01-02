Jesús Javier Flores reconoce a policías en San Buenaventura con nuevos uniformes

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- En el marco del Día del Policía, el Gobierno Municipal de San Buenaventura reconoció la labor, entrega y vocación de servicio de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública, con la entrega de uniformes nuevos, un convivio y rifa de premios, además de anunciar la incorporación de cinco nuevos policías a la corporación.

Durante el evento, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez destacó el compromiso diario de las y los policías sambonenses, subrayando que su trabajo es fundamental para mantener la seguridad y tranquilidad de las familias del municipio.

"Hoy reconocemos a quienes, con valentía, disciplina y vocación de servicio, trabajan todos los días por la seguridad y tranquilidad de nuestras familias. Gracias por seguir cuidando de San Buenaventura", expresó el edil en su mensaje de Año Nuevo y felicitación a la corporación.

Como parte del acto simbólico, las y los policías compartieron un almuerzo de convivencia y participaron en la rifa de regalos, en reconocimiento a su esfuerzo permanente por preservar el orden y la seguridad en San Buenaventura y sus alrededores.

Durante la presentación de los elementos, se realizó la entrega de uniformes tácticos nuevos, acción avalada por el Cabildo, reafirmando el compromiso de dotar a la corporación de herramientas y equipo adecuado que protejan la integridad y vida de quienes cumplen con esta importante labor.

En su mensaje, el alcalde felicitó a la corporación por el inicio del año 2026 y agradeció la presencia del secretario del Ayuntamiento, profesor José Luis Terrazas; del regidor de Seguridad Pública, Hugo Leonel Valero; del director de Seguridad Pública, Christian Venegas; así como de las y los regidores que acompañaron el evento.

"Reconocemos la exigencia de esta labor y el sacrificio que implica portar el uniforme, no solo como símbolo de autoridad, sino como un compromiso real con la ciudadanía, para que nuestras familias y nuestros hijos puedan vivir y transitar en un San Buenaventura más seguro", puntualizó Flores Rodríguez sentirse muy satisfecho del trabajo en equipo con los tres órdenes de gobierno y presentó a los 5 nuevos elementos entre ellos hombres y mujeres para reforzar la vigilancia con equidad.

Por su parte, el regidor de Seguridad Pública, Hugo Leonel Valero, felicitó a los elementos y reconoció el sacrificio personal y familiar que realizan al cumplir turnos extendidos y estar siempre disponibles para la ciudadanía.

"Gracias por estar siempre al pie del cañón, por el tiempo que dedican al servicio, incluso en fechas importantes con sus familias. La ciudadanía les reconoce y agradece su compromiso permanente con la seguridad de nuestro municipio", expresó.