Reconstrucción del puente Los Chabacanos en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de mejorar la seguridad vial y brindar infraestructura adecuada a los vecinos, el alcalde Javier Flores Rodríguez anunció la reconstrucción del puente urbano ubicado en la colonia Los Chabacanos.

Acompañado por los directores de Obras Públicas y Vialidad, el edil informó que la obra contempla una superficie de 12 metros cuadrados, la cual será reforzada con varilla de 1/2 y 5/8 de pulgada, garantizando mayor resistencia para el paso vehicular.

Javier Flores Rodríguez detalló que los trabajos tendrán una duración aproximada de cinco días, tiempo necesario para permitir el correcto fraguado y secado del concreto, asegurando así la calidad y durabilidad de la obra.

Por su parte, el director de Vialidad, Jesús Garza, señaló que se mantendrán atentos en la zona durante el desarrollo de los trabajos y recomendó a la ciudadanía utilizar vías alternas, ya que se realizarán maniobras en la calle Aguacate, esquina con Allende.

En tanto, el director de Obras Públicas, Julio Ríos Estrada, explicó que la finalidad principal de esta reconstrucción es contar con un espacio más seguro y funcional, tanto para los vecinos de la colonia como para los automovilistas que transitan diariamente por el sector.