Atención psicológica llega a Colonia Borja con recorrido de salud mental

Con el objetivo de acercar los servicios de atención psicológica a la población, la Dirección de Salud Municipal y la Jurisdicción Sanitaria 04 realizaron un recorrido casa por casa en la colonia Borja, considerada una de las zonas con mayor incidencia de trastornos depresivos, ansiedad e intentos de suicidio en el municipio.

El director de Salud Municipal, Miguel Sánchez Leija, informó que la brigada se llevó a cabo el pasado viernes 17 por instrucciones de la alcaldesa, como parte de las estrategias para fortalecer la prevención y la difusión de los programas de salud mental.

Explicó que el personal partió de las instalaciones del DIF y se dividió en dos equipos. Uno fue encabezado por él y otro por Juan Torres Cólica, de la Jurisdicción Sanitaria, con el propósito de recorrer la colonia y entregar información directamente a los habitantes.

Durante las visitas se distribuyeron volantes con códigos QR para solicitar citas de atención psicológica, además de información sobre la Línea de la Vida, disponible las 24 horas del día durante todo el año, el número de emergencias 911 y recomendaciones para atender crisis de ansiedad y brindar contención emocional.

Sánchez Leija destacó que la respuesta de la ciudadanía fue positiva; sin embargo, estimó que entre el 60 y 70 por ciento de las personas desconocía la existencia de estos programas y servicios gratuitos. "El objetivo es que la información llegue directamente a quienes la necesitan, porque aunque existe difusión en redes sociales y medios de comunicación, muchas veces no alcanza a toda la población", señaló.

Durante el recorrido, el personal también brindó orientación personalizada a familias que enfrentan procesos de duelo por la pérdida de un ser querido o casos relacionados con crisis de ansiedad, canalizándolas a los servicios especializados para recibir atención integral.

El funcionario adelantó que este tipo de brigadas continuará en otros sectores del municipio para ampliar la cobertura de los programas de salud mental y fortalecer la prevención de trastornos emocionales.