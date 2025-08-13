Alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez comparte tradición en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – En un ambiente de cordialidad y cercanía, el alcalde Hugo Iván Lozano Sánchez realizó un recorrido por diversos ejidos de San Buenaventura, compartiendo con las familias agradables momentos de convivencia.

En cada comunidad, las reuniones se llevaron a cabo en techados ejidales y salones de actos, donde las y los asistentes disfrutaron de la tradicional lotería y una variada degustación de antojitos, fortaleciendo la relación entre autoridades y habitantes del sector rural.

Durante las visitas, el Edil estuvo acompañado por el primer regidor Javier Flores Rodríguez, así como por el regidor de Desarrollo Rural y coordinador de Mejora Coahuila, César Uriel, quienes escucharon de viva voz las necesidades y propuestas de los pobladores.

Los habitantes agradecieron la oportunidad de dialogar directamente con el joven alcalde, reconocido por su trato cercano y su constante presencia en las comunidades.