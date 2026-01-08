Sara Pérez Cantú garantiza inversión en seguridad para Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, aseguró que pese al recorte del Gobierno Federal en materia de seguridad contemplado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, el municipio continuará invirtiendo recursos para mantener y fortalecer la seguridad pública.

La edil señaló que, de la mano del gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, su administración seguirá trabajando para garantizar la tranquilidad de las familias fronterenses, al considerar este rubro como una prioridad para el Ayuntamiento.

"Yo tengo que esperar a la realidad; tenemos que seguir invirtiendo y esto no nos va a detener, porque para nosotros como Ayuntamiento es esencial tener un municipio seguro y ver cómo nos vamos a organizar", expresó.

Pérez Cantú indicó que hasta el momento no cuenta con información oficial sobre un recorte específico para Frontera; sin embargo, dejó en claro que, aun en ese escenario, las acciones en materia de seguridad no se verán frenadas y se continuará reforzando la estrategia municipal para preservar el orden y la paz social.

Finalmente, reiteró el compromiso de su gobierno de mantener coordinación con el estado y las corporaciones correspondientes, a fin de seguir brindando condiciones de seguridad a la población, independientemente de los ajustes presupuestales federales.