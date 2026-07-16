Yesica Sifuentes arranca programa Sembrando Vida en Castaños

Castaños, Coah.- Con el objetivo de fortalecer la cultura del cuidado del medio ambiente y promover la participación ciudadana en acciones de reforestación, la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora dio inicio al programa 'Sembrando Vida', mediante el cual se entregarán 600 árboles frutales y de sombra a las familias del municipio.

Acompañado por las autoridades municipales, la edil dio el arranque de este programa, acompañado de un esquema de canje de botellas de PET, estrategia que busca fomentar el reciclaje y generar conciencia sobre la importancia de mantener un municipio limpio mientras se impulsa la creación de más áreas verdes.

Durante su mensaje, la presidenta municipal agradeció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, gracias a cuya coordinación fue posible gestionar los árboles que serán distribuidos entre la población durante las próximas semanas.

'Sembrar un árbol es sembrar vida y esperanza para nuestras familias. Queremos invitar a todas y todos los ciudadanos a sumarse a esta iniciativa, a compartir la invitación con sus vecinos y familiares para que aprovechen este programa, porque cuidar el medio ambiente es una responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, con nuestros hijos y con las futuras generaciones', expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora destacó que cada árbol representa un beneficio para la comunidad al mejorar la calidad del aire, generar sombra, contribuir a disminuir las altas temperaturas y embellecer los espacios públicos y privados, además de fortalecer la conciencia ambiental entre la población.

Afirmó que una ciudad con más árboles es también un municipio más saludable, más resiliente al cambio climático y con mejores condiciones para el desarrollo de las próximas generaciones.

Asimismo, resaltó que la dinámica de canje de PET permite fortalecer la cultura del reciclaje y la corresponsabilidad ciudadana, promoviendo acciones sencillas que generan un impacto positivo en el entorno.

'Queremos un Castaños limpio, verde y con mayor conciencia ambiental. Cada botella reciclada y cada árbol plantado representan un paso más hacia el municipio que todos queremos construir', finalizó.