Frontera se prepara para reforestar con 280 árboles

FRONTERA, Coah.- El Ayuntamiento de Frontera prepara una campaña de reforestación con más de 280 árboles que serán destinados principalmente a la rehabilitación de áreas verdes y plazas del municipio.

Alejandro Sánchez Cárdenas, director de Ecología, informó que la donación de árboles por parte del Gobierno del Estado está por llegar, por lo que ya analizan los espacios que requieren mayor atención.

Explicó que se contempla intervenir alrededor de cinco o seis áreas verdes y plazas con especies de sombra que puedan adaptarse a las condiciones de la región centro.

Entre las especies consideradas se encuentran encinos, sombrillas y fresnos, debido a que son árboles que presentan un buen desarrollo en esta zona.

Además de la reforestación de espacios públicos, el municipio analiza entregar árboles frutales a la población, como parte de las acciones para ampliar la cobertura vegetal en Frontera.

Sánchez Cárdenas recordó que hace aproximadamente mes y medio se realizó una dinámica en la que ciudadanos podían intercambiar PET por árboles frutales, por lo que se analiza repetir esta estrategia o realizar la entrega de manera directa.

Precisó que los detalles de la campaña serán publicados a través de las páginas oficiales de la Presidencia Municipal, donde se informará a la ciudadanía sobre las fechas, requisitos y dinámica para recibir los árboles.