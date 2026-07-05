Sari Pérez Cantú lidera jornada de reforestación en Frontera

Frontera, Coah., a 4 de julio de 2026.- El municipio de Frontera, encabezado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, participó en la Jornada Estatal de Reforestación "Verde Verde 2026", impulsada en coordinación con el Gobierno del Estado para la recuperación de espacios públicos y el fortalecimiento del medio ambiente.

La actividad se llevó a cabo en el área verde de la colonia Ampliación Roma, donde autoridades municipales y estatales realizaron acciones de reforestación con el objetivo de mejorar el entorno urbano y promover el cuidado ambiental.

La alcaldesa Sari Pérez Cantú reafirmó el compromiso de su administración con el desarrollo sostenible, al señalar que cada árbol plantado contribuye directamente a la salud de las familias fronterenses y a la construcción de entornos más seguros y habitables.

Asimismo, destacó que la recuperación de espacios públicos permite fortalecer el tejido social y dar orden al desarrollo urbano del municipio, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el evento participaron el director de Ecología Municipal, Alejandro Sánchez; el coordinador regional del DIF Coahuila, Diego Siller, en representación del gobernador; y el licenciado Jesús Armendáriz Rodríguez, coordinador en la Región Centro de la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de Coahuila (PROPAEC).

Vecinos de la colonia Ampliación Roma agradecieron las acciones realizadas por la administración municipal y se comprometieron a cuidar los nuevos árboles, que contribuirán a brindar sombra y mejorar la calidad del entorno comunitario.

Con esta jornada, Frontera refrendó su compromiso de impulsar políticas ambientales y trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado y la sociedad para construir un municipio más verde y sustentable.