Inicia reforestación Enraizando San Buena en San Buenaventura: Javier Flores Rodríguez apoya la causa

San Buenaventura, Coah. Con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y contribuir al embellecimiento de la comunidad, alumnos y docentes del Cecytec Francisco Coss dieron inicio al proyecto de reforestación denominado "Enraizando San Buena", mediante la plantación de árboles en distintos puntos del municipio.

La actividad contó con el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez, así como del regidor Martín Cortez, quienes apoyaron la coordinación de esta iniciativa junto con la directora del plantel, la maestra Rosario Rivera.

Durante el arranque del programa, el director de Servicios Primarios y responsable del Departamento de Ecología, Hugo Alberto Rodríguez Rodríguez, informó que en esta primera etapa se realizó la instalación de cinco árboles tipo maple en la colonia San Pedro y dos más en la Alameda Juárez, en coordinación con estudiantes del Cecytec.

Asimismo, destacó que durante la próxima semana el municipio recibirá una dotación de aproximadamente 300 árboles de sombra, los cuales serán plantados en diversas áreas verdes de San Buenaventura. La meta es concluir el año con alrededor de 500 árboles sembrados en distintos sectores de la ciudad.

Entre las especies que mejor se adaptan a las condiciones de la región se encuentran el fresno, maple, encino verde, mora y leila, todas ellas seleccionadas por su capacidad de proporcionar sombra y favorecer el entorno urbano.

Rodríguez Rodríguez también hizo un llamado a la ciudadanía para sumarse a las labores de reforestación. Señaló que las personas interesadas pueden acercarse al

Por su parte, la docente Naomi Sinaí Villarreal Rodríguez, impulsora del proyecto, explicó que "Enraizando San Buena" surgió como un proyecto semestral desarrollado en la materia de Humanidades, con el propósito de devolver al municipio parte de lo que brinda a la comunidad educativa y fortalecer la conciencia ambiental entre los jóvenes.

"Queremos que San Buenaventura se vea aún más bello y que los estudiantes comprendan la importancia de cuidar el medio ambiente y actuar con responsabilidad hacia nuestro entorno", expresó.

La maestra agradeció el apoyo de los alumnos, del personal docente y de la directora Rosario Rivera para hacer posible esta iniciativa, la cual espera continúe realizándose en los próximos años como una tradición de servicio comunitario y compromiso ecológico.