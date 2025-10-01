Recolección de residuos se refuerza en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El director de Obras Públicas, Raúl Sánchez Leija, informó que se trabaja en la reparación de una unidad más de recolección de basura, ahora serán cuatro, con el objetivo de contar con un camión extra en caso de que alguno llegue a presentar fallas.

Destacó que en las últimas semanas ya fueron reparados dos camiones y se prevé que este primer fin de semana de octubre quede listo otro más, lo que permitirá reforzar la cobertura en los sectores Occidental y Sierrita, considerados los más grandes del municipio.

Mientras tanto, en el resto de los sectores se continúa utilizando retroexcavadoras para garantizar el servicio de limpieza a los fronterenses. También pidió el apoyo de la población para que eviten quemar los contenedores de basura y generar más daño al contenedor como a las propias unidades que ya fueron reparadas.

"Queremos asegurar que la recolección no se detenga; con un camión adicional podremos responder mejor a las necesidades de la ciudadanía", señaló Sánchez Leija, quien añadió que si se tienen focos rojos en el municipio, pero se trabaja contra reloj para abarcar cada una de las colonias.