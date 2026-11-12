Atienden a perros que sufrieron quemaduras en incendio de casa de Angélica

MONCLOVA, COAH. - Cuatro perros que sufrieron quemaduras durante el incendio que consumió la vivienda de Angélica Morales recibieron atención veterinaria por parte de integrantes de Huellitas en Acción, agrupación que también se comprometió a proporcionarles alimento y dar seguimiento a su recuperación.

Atención veterinaria a los perros afectados

Martín Gómez, director de la organización, informó que acudieron al domicilio acompañados de personal veterinario para atender a las mascotas, que presentaban lesiones en la cara, patas, alrededor de los ojos y pómulos.

Explicó que durante la primera revisión les suministraron antibióticos, antiinflamatorios y medicamentos para el dolor, además de aplicarles pomadas para tratar las quemaduras. Aunque las lesiones no son graves, requieren cuidados constantes debido a que la piel quedó expuesta.

Detalló que algunos perros también tenían fragmentos de plástico adheridos al pelo, aparentemente provenientes de materiales afectados por el fuego, aunque estos no les ocasionaron heridas en la piel.

Gómez señaló que regresarán al domicilio para revisar la evolución de los animales y entregar alimento para perros y gatos, una vez que reciba las donaciones que le ofrecieron. Destacó que una buena alimentación ayudará durante su recuperación.

Plan de esterilización para mascotas

Además, adelantó que planean realizar una brigada de esterilización para los perros y gatos de Angélica Morales, luego de que una vecina también solicitara apoyo para sus mascotas.

El director comentó que Morales se dedicaba al rescate de animales en situación de calle y que, después de lo ocurrido, manifestó que ya no recogerá más mascotas. Sin embargo, reiteró que la prioridad de la agrupación es procurar el bienestar de los animales que resultaron afectados por el incendio.