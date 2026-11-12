Derrumbe de edificio en Brooklyn deja ocho muertos y 17 heridos

NUEVA YORK (AP) — El derrumbe de un edificio residencial y comercial de tres pisos en el barrio de Flatbush, en el distrito neoyorquino de Brooklyn, dejó un saldo de ocho personas fallecidas y al menos 17 heridas, informaron autoridades municipales este jueves 12 de noviembre.

El colapso ocurrió el miércoles poco después de las 16:00 horas (tiempo local) en el inmueble ubicado en el número 1321 de la avenida Flatbush, cerca de la intersección con la avenida Bedford. De acuerdo con reportes oficiales, la estructura cedió repentinamente hacia el interior de una fosa de excavación en un terreno contiguo donde se realizaban trabajos de construcción.

La edificación contaba con un establecimiento comercial en la planta baja y departamentos habitacionales en los dos niveles superiores. El impacto arrancó además la pared lateral de una construcción vecina en el número 1323 de la avenida Flatbush, dejando expuestas varias habitaciones interiores y obligando al desalojo preventivo de residentes de la zona.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que entre las víctimas mortales se encuentran dos menores de edad y seis adultos. Entre los lesionados figuran al menos siete niños y cuatro personas que permanecen hospitalizadas en estado crítico, además de elementos de los servicios de emergencia que sufrieron afectaciones durante las maniobras de auxilio.

Alrededor de 250 integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) y paramédicos fueron desplegados en el sitio desde los primeros minutos posteriores al siniestro. La comisionada del FDNY, Lillian Bonsignore, señaló que las operaciones continúan en fase de búsqueda y rescate bajo condiciones de alto riesgo estructural y climatológico debido a las lluvias registradas en la ciudad.

Los equipos de emergencia emplean unidades caninas, drones, cámaras térmicas y maquinaria pesada para remover los restos de ladrillo y madera acumulados en el pozo de excavación. Durante las primeras horas de intervención, los rescatistas lograron extraer con vida a varias personas atrapadas, entre ellas una mujer con seis meses de embarazo que fue localizada aproximadamente dos horas y media después del desplome.

Las autoridades desconocen con exactitud cuántas personas podrían permanecer bajo los escombros, por lo que advirtieron que las labores de remoción y rastreo se prolongarán durante varios días. La Oficina de Manejo de Emergencias habilitó un centro de recepción en el 1401 de la avenida Flatbush para brindar refugio y asistencia a las familias damnificadas.

El Departamento de Edificios de Nueva York, en coordinación con el Departamento de Policía y la Fiscalía de Distrito de Brooklyn, inició una investigación formal para determinar las causas del derrumbe y deslindar responsabilidades penales o administrativas. El alcalde Mamdani ordenó la suspensión inmediata de la obra adyacente y anunció inspecciones extraordinarias en cerca de un centenar de proyectos vinculados a las empresas constructoras involucradas.