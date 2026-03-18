Frontera: brigada de actas del Registro Civil a bajo costo

FRONTERA, COAHUILA.- Con una afluencia superior a las 200 personas, se llevó a cabo la brigada de actas en el municipio de Frontera, teniendo como sede el salón Ebenezer, donde ciudadanos acudieron para realizar diversos trámites del Registro Civil a bajo costo.

En el evento estuvieron presentes la coordinadora del Registro Civil en Coahuila, Katy Labastida; la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú; la subprocuradora federal de Pronnif, Martha Herrera, así como otras autoridades estatales y municipales.

Durante la jornada, Katy Labastida informó que este tipo de brigadas buscan acercar los servicios a la población, evitando traslados hasta la capital del estado. "La intención es fortalecer a las personas de cada municipio con trámites accesibles, sin que tengan que ir a Saltillo; hemos tenido buena respuesta con más de 400 expediciones de actas", señaló.

Destacó que uno de los principales servicios solicitados es la corrección o comprobación de datos, debido a su bajo costo, en comparación con el trámite regular que puede alcanzar hasta los 824 pesos, beneficio impulsado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Asimismo, dio a conocer que durante estas brigadas se han detectado casos relevantes, como el de una mujer de más de 90 años que no contaba con acta de nacimiento en Coahuila hasta el año pasado.

Labastida añadió que también han identificado a menores de entre 10 y 17 años sin registro, lo que representa cerca del 10 por ciento de la población en esta condición en el estado.

Finalmente, las autoridades resaltaron la importancia de contar con acta de nacimiento, ya que este documento es fundamental para acceder a servicios de salud, educación y otros derechos básicos, reiterando el llamado a la ciudadanía para aprovechar este tipo de programas.