Héctor Rosales Arreola asume la presidencia de la Unión Ganadera en Castaños

CASTAÑOS, COAHUILA.- El presidente electo de la Unión Ganadera Local de Castaños, Héctor Rosales Arreola, aseguró que existe confianza en que el Registro Nacional Agropecuario (RAN) otorgue el reconocimiento oficial a la nueva mesa directiva, tras la renovación realizada el pasado domingo, proceso que estuvo marcado por señalamientos de presuntas irregularidades y la suspensión de derechos de varios socios.

Rosales Arreola explicó que, previo a la jornada, al menos 11 socios fueron suspendidos, situación que generó inconformidad entre un grupo de ganaderos. Ante este escenario, la asamblea y la votación se llevaron a cabo en el exterior del inmueble de la organización, donde el proceso fue certificado por notarios públicos, quienes dieron fe de los acuerdos y de la documentación levantada.

De manera paralela, al interior del edificio, el actual presidente René Martínez realizó un procedimiento similar con el otro candidato, Marco Rodríguez Galaz; sin embargo, de acuerdo con Rosales Arreola, en ese espacio se registró la participación de un menor número de miembros de la asociación.

El presidente electo detalló que el resultado de la votación fue de 26 votos a su favor contra 17 para la contraparte, por lo que ahora esperarán la validación de las actas de asamblea y la definición de la situación ante el Registro Nacional Agropecuario. "La asamblea siempre será la máxima autoridad de la asociación, siempre y cuando no se oponga al cumplimiento de la Ley de Asociaciones Ganaderas, emitida en su momento durante el sexenio del expresidente Ernesto Zedillo", expresó.

Respecto a los señalamientos sobre supuestos actos de corrupción que habrían derivado en la suspensión de algunos socios, Rosales Arreola afirmó que la contraparte habla únicamente de dos casos, los cuales —dijo— no son reales y corresponden a personas ajenas a la asociación. En cuanto a los socios que presuntamente no cubrieron la cuota anual 2025, aseguró que se cuenta con los comprobantes de pago correspondientes.

Finalmente, reiteró que confían en que las autoridades federales revisen la documentación y reconozcan oficialmente a la mesa directiva electa para el próximo periodo.