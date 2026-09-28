Regreso a clases tras rehabilitación de baños en la escuela Año de Juárez

Después de casi un mes de retraso en el inicio del ciclo escolar, alumnos de la escuela Año de Juárez, de San Buenaventura, regresaron este lunes a las aulas, luego de concluirse los trabajos de rehabilitación de los baños del plantel.

Corín Solís, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, expresó su agradecimiento a la Secretaría de Educación por atender la petición de la comunidad escolar y realizar las obras necesarias para que los estudiantes pudieran regresar a clases en condiciones adecuadas.

Explicó que el ciclo escolar estaba previsto para iniciar el 31 de agosto; sin embargo, fue hasta este 28 de septiembre cuando los alumnos pudieron incorporarse nuevamente a las actividades presenciales.

"Muy contentos, bien agradecidos con Secretaría de que fuimos escuchados. Ya hoy, después de casi un mes, estamos entrando y pues bien contentos y agradecidos por el resultado y por la obra que se hizo", señaló.

La representante de los padres destacó que los baños fueron rehabilitados y quedaron limpios y funcionales, lo que permitirá ofrecer a los alumnos espacios más dignos y seguros. Además, informó que durante los trabajos se realizaron dos registros que no estaban contemplados originalmente en la petición de los padres de familia, pero que fueron incorporados para mejorar el desagüe de los baños y evitar problemas relacionados con el agua.

Solís reconoció el trabajo realizado por el arquitecto Miguel Martínez, el arquitecto Juan Manuel Montelongo, la licenciada Nancy Flores y el ingeniero Jesús González, quienes participaron en las labores de rehabilitación.

"Agradecemos profundamente a cada uno de ustedes por escuchar nuestras necesidades, por su disposición y por contribuir con su trabajo y esfuerzo para hacer realidad estas mejoras para nuestra escuela", expresó.

La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia señaló que este lunes los alumnos ya participaron en los honores a la bandera, como parte de su primer día de regreso a las actividades escolares. Consideró que la coordinación entre padres de familia, autoridades, docentes y comunidad permite atender las necesidades de los planteles y mejorar las condiciones para los estudiantes.

"Estamos convencidos de que cuando padres de familia, autoridades, docentes y comunidad trabajamos unidos por nuestros niños, se pueden lograr grandes cosas", afirmó.