Inicia construcción del muro perimetral de Ferromex en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La construcción del muro perimetral de Ferromex en las inmediaciones del cruce internacional de Piedras Negras ya se encuentra en marcha, confirmó Gibrán González, director de Obras Públicas, aunque los estudios hidrológicos que respaldan el proyecto no han sido hechos públicos.

Acciones de la autoridad

Según el funcionario, los trabajos iniciaron desde el arroyo El Tornillo hacia el río Bravo, y se llevan a cabo en paralelo a un proyecto pluvial solicitado por vecinos del sector, quienes manifestaron su preocupación por posibles afectaciones a los escurrimientos naturales.

Transparencia en el proyecto

Aunque el municipio aseguró que Ferromex cuenta con un proyecto ejecutivo y un estudio hidrológico, hasta el momento no se ha dado a conocer su contenido a la ciudadanía en general, generando cuestionamientos sobre la transparencia de la obra.