Alcaldesa Yesica Sifuentes y Gobernador Jiménez Salinas Cumplen Compromiso

CASTAÑOS, COAHUILA.- La rehabilitación del camino que conecta a Castaños con el ejido Palo Blanco presenta un significativo avance, dando respuesta a una solicitud histórica de los habitantes de la comunidad, proyecto que se vuelve una realidad, gracias al compromiso de la Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, en coordinación con el respaldo del Gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Sifuentes Zamora destacó que atender las necesidades de las comunidades rurales es una prioridad de su administración municipal y estatal, al reconocer que la conectividad y el mejoramiento de los accesos son fundamentales para el desarrollo y para elevar la calidad de vida de las familias.

"Este camino se encontraba en muy malas condiciones, tenía más de siete años sin recibir mantenimiento. Hoy podemos decir que el compromiso se está cumpliendo con hechos", señaló la presidenta municipal.

En este sentido, Sifuentes Zamora informó que esta obra llega en un momento muy especial para el ejido debido a que celebrará su aniversario el próximo sábado 13 de septiembre, lo que convierte a la rehabilitación en un verdadero regalo para la comunidad.

Entre las actividades programadas se tiene una cabalgata que iniciará desde el salón de pensionados a partir de las 11:00 de la mañana, por lo que se hizo extensiva la invitación a todas las familias de Castaños para sumarse a esta gran fiesta.

"Vamos a seguir trabajando para llevar obras tanto a la cabecera municipal como a las comunidades rurales, privilegiando siempre el bien común y atendiendo las necesidades primordiales de nuestra gente", afirmó.

Asimismo, anunció que el domingo 14 de septiembre se llevará a cabo el 89 aniversario del ejido Dolores, que incluirá una cabalgata desde el ejido Santa Teresa, actividades culturales, danzas folclóricas, desfile, rodeo y música en vivo, como parte de la preservación de las tradiciones que fortalecen la convivencia sana y pacífica en el municipio.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera que continuará gestionando recursos y sumando esfuerzos para garantizar que cada acción se traduzca en mejores condiciones de vida, mayor seguridad en los traslados y un desarrollo equilibrado en todo el municipio.