Rehabilitan calles de la Isabel Amalia

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar mayor seguridad para la población, el alcalde Javier Díaz González fortalece las acciones para rehabilitar el pavimento deteriorado en calles de la colonia Isabel Amalia Dávila, así como en otros sectores de la ciudad.

Javier Díaz González destacó que estas acciones responden a una política de atención pareja en todos los sectores, sobre todo en zonas que presentan mayor deterioro debido al alto flujo vehicular.

Acciones de la autoridad

En la colonia Isabel Amalia Dávila, cuadrillas de "Aquí Andamos" realizaron trabajos de retiro de pavimento dañado, limpieza, aplicación de carpeta asfáltica y nivelación en distintos tramos de calles como Aeropuerto de Veracruz, José Rivera, entre otras.

El alcalde Díaz González destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, con el que se ofrecen calles más seguras y funcionales en barrios, colonias y vialidades principales por toda la capital de Coahuila.

Detalles confirmados

De manera simultánea, personal de Infraestructura y Obra Pública municipal realizó trabajos similares de rehabilitación en diversos puntos del bulevar Isidro López Zertuche, así como en las calles Puerto Márquez y Puerto de Tampico, del fraccionamiento Las Brisas Ampliación.

Además, el Ayuntamiento reportó intervenciones y mejora del pavimento en la avenida 20 y avenida 22, de la colonia Lourdes; así como en la calle 26 de la colonia Morelos; así como en el camino a Los Ramones y la calle Luis González, de la colonia Satélite Sur, entre muchos lugares más, a fin de optimizar las condiciones de tránsito en toda la ciudad.

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El alcalde Javier Díaz González reiteró que intensificará los trabajos de rehabilitación de pavimento en distintos puntos de Saltillo, con el propósito de contar con una infraestructura urbana más eficiente, segura y en mejores condiciones para saltillenses y visitantes.

Impacto en la comunidad

Además de recordar el asistente virtual "Saltillo Fácil", al 844-160-08-08, con el que se pueden reportar vialidades deterioradas para su inmediata atención.